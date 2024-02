Homem é preso por estupro e tentativa de homicídio no Norte catarinense

Nesta terça-feira, 20, a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem por estupro e tentativa de homicídio em Jaraguá do Sul. Ele teria apedrejado, estuprado e jogado uma mulher em um riacho em Jaraguá do Sul, quando ela estava voltando da aula da autoescola no final da noite da segunda-feira, 19.

Segundo a Polícia Civil, o homem havia sido preso há cerca de um mês em Guaramirim por roubar uma motorista de aplicativo. Por essa razão, ele usava tornozeleira eletrônica durante o crime.

Após o crime, o suspeito fugiu e foi encontrado em operação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar. O homem foi encaminhado ao presídio da cidade.

A mulher foi levada para hospital e apresenta estado de saúde estável. O processo foi encaminhado ao Poder Judiciário.

