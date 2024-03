Homem que feriu enteado com faca, foice e tijolada é condenado em Brusque

Nesta sexta-feira, 8, o homem que tentou matar um enteado com golpes de faca, foice e tijolo na rua Azambuja, no bairro Azambuja, em Brusque, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). O crime aconteceu em abril de 2023.



Na ocasião, o acusado estava consumindo bebidas alcoólicas desde a tarde e, por volta das 16h30, se envolveu em uma discussão com o irmão da vítima. O irmão tentou intervir para acalmar a situação, mas o padrasto rapidamente pegou uma faca e atacou ele, que tentou se proteger segurando a arma com as mãos, resultando em uma lesão na mão. No entanto, seus esforços foram em vão e ele acabou sendo esfaqueado na coxa esquerda.

Após o ataque violento, os irmãos rapidamente fugiram para a rua para escapar de possíveis novos ataques e buscar ajuda. O homem os perseguiu, tentando agredi-los com um tijolo e até mesmo com uma foice.

Pessoas que passavam pelo local permitiu que as vítimas fossem socorridas. Os jurados entenderam não ser caso de crime contra a vida e sim de lesão corporal, sendo o réu condenado à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto.

Foi concedido a ele o direito de recorrer em liberdade.

