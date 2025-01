Ianka Cristini e marido têm prisão preventiva revogada pela Justiça

A influenciadora Ianka Cristini, o marido dela Bruno Martinenghi Martins e a assessora Talia Pereira Ribas tiveram a prisão preventiva revogada nesta sexta-feira, 24. Todos eles agora respondem o processo em liberdade. Eles são investigados por suposto envolvimento no esquema fraudulento do “Jogo do Tigrinho”.

A informação foi divulgada pela defesa dos suspeitos em uma nota no Instagram. Confira na íntegra:

“A defesa Técnica de Ianka Cristini, Bruno Martinenghi Martins e Talia Pereira Ribas Representada pelos advogados Mathaus Agacci, Rogério Nunes, Luiz Ricardo Rodriguez Imparato, Daniele Bezerra dos Santos e André Boeing, recebeu com serenidade a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que revogou as prisões preventivas.

Apesar das inúmeras solicitações de veículos de imprensa, considerando que se trata de investigação que tramita em sigilo, a defesa não se manifestará sobre questões relativas ao caso.

Em tempo, os subscritores desta nota informam que respeitam toda e qualquer decisão judicial, reafirmam que têm absoluta confiança nos órgãos incumbidos da persecução penal e no Poder Judiciário e, por fim, destacam que continuarão lutando com afinco pelos direitos e garantias de seus representados.”

Mesmo após a nota, a reportagem de O Município buscou contato com a defesa sobre o caso, que reforçou que não comentaria o assunto.

Prisão domiciliar de Ianka

Na última semana, Ianka teve parecer favorável para deixar a prisão e responder o processo em prisão domiciliar. Ela estava no presídio de Canhanduba, em Itajaí.

A alegação foi de que Ianka Cristini é mãe de quatro filhos com menos de 12 anos, sendo dois bebês, e que eles estão em situação de vulnerabilidade. Além disso, a defesa alegou que Ianka e o marido não cometeram crimes violentos ou com uso de ameaça.

Até então, o marido Bruno e a assessora Talia seguiam presos.

Denúncias

O Ministério Público de Santa Catarina divulgou que mais de 60 denúncias foram feitas sobre o esquema do “jogo do tigrinho”, que levou à prisão da influenciadora Ianka Cristini. Vítimas procuraram a Promotoria de Justiça, relataram e detalharam os crimes cometidos pela digital influencer e seus associados.

Por conta das diversas denúncias, o Ministério Público de Santa Catarina reitera que caso alguém tenha sido vítima da ação, é possível seguir os passos abaixo para fazer a denúncia:

1. Entrar em contato com o número (47) 99165-2791, pelo aplicativo WhatsApp;

2. Informar seus dados: NOME COMPLETO, ENDEREÇO, CPF ou RG, encaminhando cópia do respectivo documento;

3. Informar a DATA e o LOCAL dos fatos (onde estava no momento do acesso a plataforma de apostas);

4. Indicar, de forma expressa, se deseja representar criminalmente contra a autora do delito;

5. Fazer um BREVE RELATO dos fatos, informando qual foi seu prejuízo;

6. Anexar algum comprovante de pagamento, print ou outro documento que comprove o prejuízo.

