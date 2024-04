Identificado motorista que morreu em acidente na rodovia Antônio Heil

Foi identificado como José Nilson Conceição de Sousa, de 33 anos, o homem que morreu após capotar o carro na noite desta sexta-feira, 12, na rodovia Antônio Heil.

José Nilson foi velado na capela mortuária, em Balneário Camboriú. O sepultamento aconteceu no cemitério local. Não há mais informações sobre a família da vítima.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo atravessou a pista contrária, saltou a proteção da rodovia e capotou na pista sentido Brusque-Itajaí, em local conhecido como “curva da morte”. Os bombeiros encontraram o homem pelo cinto de segurança e com um ferimento grave na região do crânio.

