VÍDEO – Defesa Civil e PRF entregam água e alimentos para famílias “presas” em congestionamento da BR-101, em Palhoça

Na tarde desta segunda-feira, 15, a Defesa Civil e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) entregaram água mineral e alimentos para motoristas e famílias que estão “presas” em um congestionamento de mais de 15 quilômetros devido a deslizamento de barreira e queda de uma enorme pedra que interditou totalmente o fluxo da BR-101, na região do Morro dos Cavalos, em Palhoça.

Equipes de engenharia da Arteris Litoral Sul trabalham no local e não há previsão para liberação do trânsito. Entre as centenas de veículos parados na fila, há tanto pessoas que buscam chegar a bairros da região quanto aquelas que estão longe de casa e não querem, ou não conseguem, fazer o retorno para escapar do engarrafamento.

Assista o vídeo:

Segundo a PRF, um grupo de turistas argentinos que voltava para o país precisaram receber atendimento após ficarem mais de 48 horas dentro de um ônibus. O grupo conseguiu embarcar em outro veículo e voltaram para Balneário Camboriú.

Apesar dos esforços para auxiliar quem está parado na fila, a recomendação da PRF é de que os motoristas devem evitar trafegar nos dois sentidos da BR-101, em Palhoça.

