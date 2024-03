Identificados homens encontrados mortos em área de mata em Tijucas

Foram identificados os dois homens encontrados mortos em uma área de mata em Tijucas neste fim de semana. As vítimas são Leonardo Fernando Jandrey, de 29 anos, e Ronaldo José Adão, de 30.

Segundo o relatório da Polícia Militar, os homens estariam envolvidos em uma confusão numa boate.

Encontro dos corpos

Os policiais não divulgaram por quem o corpo da primeira vítima, encontrada no domingo, 10, foi localizado. Entretanto, uma segunda ocorrência, gerada nesta segunda-feira, 11, informava outra localização de óbito no mesmo local.

Quando os policiais chegaram no local, nesta segunda, conversaram com o tio da segunda vítima. O homem localizado estava desaparecido, assim, a família resolveu fazer as buscas por contra própria.

Os agentes ressaltaram que o local onde os corpos foram achados possui pouca movimentação e de muita vegetação, o que dificultou o trabalho dos policiais. As vítimas não foram encontradas exatamente no mesmo local. Entretanto, os policiais suspeitam de que os dois homens estavam envolvidos em uma discussão em uma boate próxima do trecho.

Segundo o relatório da PM, Leonardo e Ronaldo possuem passagens pelo crime de tráfico de drogas entre outros crimes.

Posteriormente o local foi isolado e equipes da Polícia Civil e do Setor Médico Legal foram acionados.

