Jovem é socorrida pelo helicóptero Arcanjo após passar mal na trilha da Mordida do Gigante

Uma jovem de 20 anos foi resgatada pelos bombeiros em uma trilha no pico Mordida do Gigante, entre Brusque e Gaspar, na manhã deste domingo, 10.

Os bombeiros de Gaspar foram acionados por volta de 10h30. A jovem e outras dois homens iniciaram a trilha mais cedo pelo lado de Brusque e levaram cerca de duas horas até chegar no pico do morro.

A jovem relatou fraqueza, tontura e sinais de insolação, não conseguindo assim retornar pela trilha. Os bombeiros acessaram a trilha pelo local onde o GPS indicou, pelo lado de Gaspar, no bairro Alto Gasparinho e Bateias, e alcançaram uma propriedade particular.

Com a autorização e auxílio do proprietário, iniciou-se a trilha de difícil acesso e trajeto.

A trilha contava com uma subida muito íngreme e estava fechada em muitos pontos. Após cerca de 60 minutos de caminhada morro acima, os socorristas chegaram ao local.

Com o auxílio do helicóptero Arcanjo-03, a vítima foi conduzida até o início da trilha, onde estava estacionada a ambulância e acabou assinando o termo de recusa de encaminhamento ao hospital.

