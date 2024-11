Criança de 9 anos desaparece após cair em rio em Rio dos Cedros

Um menino de 9 anos desapareceu após cair em um rio no município de Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, na tarde de sábado, 9. Os bombeiros realizam buscas durante este domingo, 10, mas ele não foi localizado.

As buscas serão retomadas nesta segunda-feira, 11. Os socorristas informaram que ele caiu no rio e foi levado pela correnteza por volta de 14h30, na localidade de Rio Esperança.

No momento da queda, ele estava acompanhado pela avó. Ela tentou buscar ajuda, porém a criança foi arrastada pela forte correnteza. Moradores disseram ter visto o menino submergir.

No sábado, os bombeiros acionaram a Celesc para fechar a comporta da barragem rio Bonito (Palmeiras), que fica acima do local onde ocorreu a queda, trazendo maior segurança para fazer as buscas, que se concentraram nas margens do rio.

Já neste domingo, foi dado sequência às buscas. Os bombeiros percorreram todo o rio até a barragem, que fica na localidade de São José, sendo percorrida uma área de aproximadamente 9,5 km de todo o rio, com uso de drone, caiaques infláveis e buscas por dentro do rio. O nível do curso d’água reduziu substancialmente devido ao fechamento da comporta.

Trata-se de um local com muitas pedras e correnteza forte, aumentando a dificuldade das buscas, inviabilizando também as operações de mergulho. As buscas ocorreram das 7h às 18h.

