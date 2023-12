Motociclista fica ferida após colisão com carro em estacionamento de mercado no São Luiz

Uma motociclista ficou ferida após uma colisão com um carro dentro do estacionamento de um mercado no bairro São Luiz, em Brusque, na tarde desta quarta-feira, 20. O acidente aconteceu por volta das 14h40. A vítima teve ferimentos na perna e foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O carro era conduzido por uma mulher, que mencionou que estava deixando o local quando, de repente, a colisão aconteceu.

A dinâmica do acidente não foi confirmada pelos bombeiros, assim como informações sobre a identidade dos envolvidos.

