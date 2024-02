Obra de drenagem e pavimentação na Estrada da Fazenda acontece próximo ao Aero Amil

As obras de drenagem e pavimentação da rua Abraão Souza e Silva, conhecida como estrada da fazenda, já começaram. Um comunicado emitido pela prefeitura na segunda-feira, 29, informava o fechamento da via, na quarta-feira, 31, para escavação das máquinas, porém, a interdição não acontece em toda extensão da rua. A região comprometida pela obra fica próxima do aeródromo de Brusque, Fazenda Aero Amil.

O secretário de Infraestrutura, Rafael Kniss, atualizou que as escavações no local já começaram. A via deve ficar interditada por pelo menos 15 dias. “Onde tem asfalto está liberado. O trecho na verdade é o que está sem pavimentação, que é utilizado mais para acesso local”.

Investimento

Com um investimento superior a R$ 8,5 milhões, proveniente do financiamento do Fonplata, a obra abrange 1,56 km e tem previsão para ser concluída até dezembro deste ano. Este será o quinto trecho desta via. Os três primeiros já foram concluídos, e a finalização do quarto está próxima.

O engenheiro responsável pela obra, Diego Siqueira, explica que, neste primeiro momento, será realizada uma escavação a sete metros de profundidade na via para que os trabalhos comecem. A drenagem terá início com galerias pré-moldadas de 1,5 m x 1,5 m.

“Os trabalhos de drenagem iniciam um pouco depois do aeroporto, pois as obras de drenagem costumam começar sempre pela parte mais baixa da rua, onde a água será direcionada”, comenta.

O engenheiro esclarece ainda que, devido à profundidade e ao tamanho da galeria, é necessário uma grande abertura na via. Por isso, o tráfego na região ficará interrompido. Conforme as galerias e os tubos são instalados, e o nível da drenagem se torna mais superficial, e a bitola dos tubos diminui, a escavação também diminui, permitindo a passagem de veículos no trecho da obra em meia pista.

