Sebrae Santa Catarina anuncia primeira mulher a comandar Regional Foz do Itajaí; conheça

Na última quarta-feira, 24, Juliana Bernardi Dall”antonia assumiu a gerência do Sebrae Regional Foz do Itajaí. Ela é a primeira mulher a atuar no comando da região. Atualmente, a entidade atende 15 municípios e Juliana assume com a proposta de fortalecer os projetos territoriais.

São quase 170 mil pequenos negócios em atividade e segundo a nova gerente, a proposta é promover a união e cooperar para o desenvolvimento desses ambientes. “Estou muito feliz em assumir esse desafio. Essa nova gestão busca o fortalecimento dos projetos territoriais e uma conexão mais forte com as entidades. Em 2024, vamos estar mais presentes e atuantes, para trabalhar a proximidade com nossos parceiros de forma estratégica”, pontua Juliana.

Juliana é formada em Administração de Empresas com Especialização em Gerenciamento de Projetos, além de possuir certificação no curso de Master in Business Reinvention do Programa Integrado de Reinvenção da Indústria (Prori).

