Sessão solene na Câmara de Vereadores de Brusque celebra 155 anos da imigração polonesa

Em alusão aos 155 anos da imigração polonesa no Brasil, a Câmara de Vereadores de Brusque realizou uma sessão solene, na tarde desta segunda-feira, 26. Na ocasião, a comitiva polonesa, vereadores, autoridades e comunidade estiveram presentes.

A prefeita de Gmina Popielów, município que se tornou irmão de Brusque após oficialização nesta manhã no gabinete do prefeito de Brusque,, Sybilla Stelmach, o vice-prefeito de Gmina Popielów, Artur Kanzy-Budzicz e a presidente do Conselho Comunal, Joanna Widacha-Cichón, integraram a mesa na Câmara Municipal.

A sessão e as homenagens são de iniciativa de Cacá Tavares. “Hoje é um dia de muito alegria para esta Casa Legislativa…Brusque é formada também por generosas doses de sangue polonês. O progesso de Brusque passa diretamente pela contribuição de dezenas de famílias polonesas. Temos muito orgulho de ter a influência polonesa em nossa história”, afirmou.

O ex-cônsul da Polônia em Curitiba (PR), Marek Makowski, foi homenageado no plenário. Ele recebeu a Comenda do Mérito Municipal em reconhecimento ao seu trabalho para aprimorar as relações brasileiras e polonesas.

“É pra mim um momento muito comovente. Me sinto muito honrado por receber essa homenagem de Brusque…Vocês podem ter certeza que vocês têm um bom representante na Polônia…Muito obrigada!”, agradeceu.

Além do ex-cônsul, membros da comitiva polonesa também receberam homenagens.

O presidente da Fundação José Walendowsky, organizadora do 15º Evento Cultural Polônes, Luis Antonio Loyola, destacou que a união dos municípios representará uma o aprofundamento das relações culturais, tecnológicas e sociais entre os dois países.

