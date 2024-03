Suspeito de assassinar homem no bairro São Pedro é preso no Oeste de Santa Catarina

O homem suspeito de ter assassinado um homem no mês de fevereiro em Brusque foi preso no Oeste de Santa Catarina na tarde desta terça-feira, 19. A prisão foi decorrente de um mandado de prisão preventiva emitido pela Comarca de Brusque contra o suspeito. A vítima tinha 49 anos.

No caso, após andamento das investigações, os policiais apuraram que o crime teria ocorrido por uma possível desavença entre suspeito e a vítima. Logo após o crime, o suspeito solicitou uma corrida por aplicativo e foi para casa de familiares, sem que eles soubessem do crime praticado, em Guabiruba.

Posteriormente, ele deixou Santa Catarina e foi para uma fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Policiais da Divisão de Investigação Criminal emitiram um alerta para a Polícia Civil gaúcha, a fim de efetivar sua prisão.

O suspeito acabou sendo preso por policiais civis de Maravilha e Santa Terezinha do Progresso, no interior de Santa Terezinha do Progresso, Oeste catarinense, onde estava hospedado na casa de familiares.

