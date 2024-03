Turma do Coelho retorna ao palco da OsternBrusque nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 26, a Turma do Coelho retorna ao palco da OsternBrusque para animar ainda mais a criançada na praça Baräo de Schneeburg, no Centro.

O evento é organizado pela prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e Fundação Cultural, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindilojas.

“Quem perdeu o primeiro, estará junto agora com os dois coelhos e eu, animando toda a galera e todas as crianças, com dança, música e mágicas!”, disse Brinkolyn, o Coelho.

Ele também garante que durante a noite diversas surpresas e prêmios serão distribuídos.

“Estaremos novamente com vocês, a partir das 19h30, com muitos brindes e presentes para todas as crianças de Brusque. Vocês não podem perder”, finaliza.

Além disso, a praça conta ainda com atividades sensoriais, pinturas, venda de comida e bebida, feirinha artesanal e decoração para registrar diversos momentos em família.

