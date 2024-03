Homem morre após se afogar na Praia dos Ingleses, em Florianópolis

Um homem de 32 anos morreu após se afogar na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, na tarde da segunda-feira, 25. O caso aconteceu por volta das 17h40.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBM-SC), o resgate teve apoio de dois guarda-vidas civis voluntários, uma embarcação e uma viatura de Auto-Resgate , além do helicóptero Águia da Polícia Militar.

Com esforço conjunto, o homem foi localizado e resgatado pelas equipes de socorro. No entanto, devido à gravidade da situação, ele foi encontrado em parada cardiorrespiratória.

Os socorristas do CBM-SC iniciaram imediatamente os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar. Após 30 minutos de suporte avançado pelas equipes foi declarado o óbito.

