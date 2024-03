Motorista fica preso às ferragens após colisão entre dois caminhões na BR-101, em Balneário Camboriú

Um motorista de 27 anos ficou preso às ferragens após uma colisão entre dois caminhões na BR-101, em Balneário Camboriú, na madrugada desta terça-feira, 26. O acidente aconteceu por volta das 2h50.

De acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros, o condutor do Volkswagen Costellecion colidiu na traseira do Ford Cargo.

O motorista do Costellecion, ficou preso às ferragens. Os bombeiros realizaram a estabilização do veículo e, para retirá-lo do caminhão, foi feita a retirada da porta, expansão do painel e volante, corte dos pedais para retirada de uma das pernas que estava presa embaixo da barra de direção.

Após a extração, ele foi levado ao hospital pela equipe da Arteris Litoral Sul. Não foram divulgadas mais informações do acidente.

