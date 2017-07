O vencedor do concurso A Cuca Nota 10 do Brasil, competição já consolidada no Festival Nacional da Cuca, é de Joinville. Darlin Maik Carbonera, de 22 anos, foi campeão com a receita de Cuca de Cereja Flambada com Ganache de Chocolate Branco e Farofa de Castanha.

Já o segundo lugar ficou com a brusquense Sandra Ribeiro, que fez a Cuca Romeu e Julieta. O terceiro lugar também foi para Joinville com a receita de Cuca de Maracujá, de Vincent Ramon.

O campeão do concurso já havia participado das edições de 2015 e 2016 e conquistado o 2º lugar. Neste ano, o joinvilense foi além e levou para casa R$ 2 mil, além de um forno guilhotina a gás. Emocionado, Carbonera que é graduado em Gastronomia e pós-graduado na área de Panificação e Confeitaria, conta que faltava esse título em sua vida. O jovem também trabalha na Ah Cucaria, empresa especializada em cucas em Joinville.

“Estou muito feliz e emocionado. Participei nos outros anos e fiquei com o 2º lugar, então faltava esse algo a mais, que hoje, graças a Deus consegui. Agradeço a minha mãe, a minha namorada e minha chefe que estão comigo aqui”, diz.

O vencedor afirma que a receita foi feita pela primeira vez no fim do ano passado, porque havia sobrado um resto de cereja e porque foi um pedido de sua namorada. “Fiz naquela vez, e agora, na metade do ano, fiz de novo já pensando no concurso”, diz Carbonera, que precisou importar as cerejas dos Estados Unidos pois não encontrou na sua cidade.

“Fiquei um mês procurando e nada, então precisei importar. Fiz e considero que ficou até melhor do que a outra vez”, completa.

A cuca, basicamente é constituída de cereja flambada com conhaque, ganache de chocolate branco com raspa de laranja e tem cobertura de farofa e castanha.