VÍDEO – Autor de ataque ao STF, Tiu França tem casa atingida por incêndio em Rio do Sul

A casa de Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, de 59 anos, foi atingida por um incêndio em Rio do Sul, município do Alto Vale em Santa Catarina, na manhã deste domingo, 17. Ele é o homem que se explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite de quarta-feira, 13. Na residência, havia uma mulher, que teve queimaduras por todo o corpo.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o caso aconteceu por volta de 7h na rua Barão do Rio Branco, no bairro Budag. No local, foi verificado que o incêndio já havia tomado parcialmente a residência de 50 metros quadrados.

A equipe dos bombeiros começou o combate ao incêndio e foram necessários cerca de oito mil litros de água para combater as chamas e realizar o rescaldo.

A moradora da casa foi retirada por populares. Os bombeiros informaram que ela apresentava queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus em 100% do corpo. A vítima foi atendida, estabilizada e conduzida ao pronto-socorro do hospital regional.

Não há informações do estado de saúde dela e se há parentesco com o Tiu França. Também não foi informado a causa do incêndio.

Morte durante ataque

Francisco Wanderley morreu durante o ataque ao prédio do STF. Ele chegou a fazer publicações nas redes sociais, que indicam que o crime foi planejado. Sessões ocorriam na Câmara e no Senado durante o ataque. No STF, uma reunião já havia sido encerrada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não estava mais no Palácio do Planalto no momento do crime.

Na manhã desta quinta-feira, 14, a Polícia Federal realizou buscas na casa de Francisco Wanderley Luiz, em Rio do Sul.

A PF apreendeu eletrônicos no local. Além disso, segundo a Folha de São Paulo, teria colhido depoimentos de pessoas que conheciam Tiu França. De acordo com a Rádio Mirador, ele não estava em Rio do Sul há alguns meses.

Em Ceilândia, próximo a Brasília, Francisco havia alugado uma casa. A Polícia Militar do Distrito Federal realizou buscas na residência. Lá foram encontrados artefatos explosivos. Eles são do mesmo tipo dos usados em frente ao STF, segundo a PM-DF.

Tiu França

O dono do carro Kia Shuma que explodiu em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) era Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, de Rio do Sul.

Tiu França foi candidato pelo Partido Liberal (PL) ao cargo de vereador em Rio do Sul em 2020. Na ocasião, ele recebeu 98 votos e não foi eleito. Segundo informações, Francisco era chaveiro.

No porta-malas do veículo Francisco, havia fogos de artifício e tijolos. De acordo com a Agência Brasil, que entrou em contato com familiares de Tiu França, em Rio do Sul, o filho dele recebeu uma ligação sobre um acidente sofrido pelo pai em Brasília.

Antes das explosões, Tiu França publicou mensagens premeditando um ataque com bombas contra alvos políticos. A publicação já foi apagada do Facebook.

De acordo com a Globonews, o homem participou de uma visita pública aos Três Poderes durante a semana. Ele inclusive tirou uma foto dentro do STF.

Explosão

As explosões ocorreram por volta das 19h30. Primeiro, foram detonados explosivos em um carro estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados, próximo ao STF. Em seguida, houve e explosão de artefatos no corpo do autor do ataque, em frente à sede do Supremo.

No momento das explosões, estavam ocorrendo sessões de plenário na Câmara, que foi suspensa após a confirmação da morte, e no Senado, que foi mantida até as 21h.

A sessão do STF já havia terminado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estava mais no planalto no momento do ataque. Ele deixou o local por volta das 17h30 em direção ao Palácio da Alvorada.

