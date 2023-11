Esta quinta-feira, 16, reserva mais um dia de tempo instável para Brusque e região, conforme apontam os especialistas em meteorologia. A previsão indica a presença de chuvas no decorrer do período sem um horário específico definido, podendo ser acompanhadas por trovoadas.

Destaca-se que, nas áreas onde se situam as principais cabeceiras do rio Itajaí-Mirim, em Vidal Ramos, o amanhecer foi marcado por trovoadas intensas, resultando em volumes expressivos de precipitação, que rapidamente ultrapassaram a marca dos 80mm.

O vídeo exposto abaixo ilustra esta situação. Veja o carro sendo arrastado pelas águas do rio Itajaí-Mirim:

Frente a esse cenário, buscamos informações detalhadas sobre as condições climáticas previstas para esta quinta-feira.

Para tanto, consultamos o renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que gentilmente nos concedeu uma entrevista especial.

Os detalhes dessa conversa serão apresentados logo após a imagem abaixo, que ilustra a situação em Vidal Ramos, juntamente com o reconhecimento aos valiosos anunciantes que sustentam este trabalho em curso.

Boletim do tempo

**Boletim: Climaterra >>

Os residentes de Brusque e Botuverá, em especial, devem estar atentos à evolução do nível do rio Itajaí-Mirim, considerando os elevados acumulados de chuva registrados nas primeiras horas desta quinta-feira.

Vidal Ramos, município que abriga as principais nascentes, está no epicentro dessas precipitações.

Esses eventos estão em consonância com nossas previsões prévias de que a região do Alto Vale seria mais severamente impactada pelas condições climáticas adversas, confirmando-se agora com os volumes significativos até o momento.

Previsão de mais chuva

Infelizmente, a previsão do tempo não traz boas notícias, pelo menos a curto prazo. Tanto esta quinta-feira quanto a sexta-feira serão marcadas por condições propícias a pancadas de chuva, acompanhadas por trovoadas.

É importante destacar que isso não significa chuva contínua; alguns períodos de melhoria estão previstos. Contudo, quando as chuvas intensas ocorrerem, podem acumular volumes expressivos em curtos espaços de tempo, como já observado em Vidal Ramos.

A situação também não se altera significativamente na sexta-feira, que promete ser outro dia instável.

Embora algumas aparições de sol sejam possíveis, é crucial manter um estado de atenção constante, pois a propensão a volumes mais elevados permanece.

Tempo mais seco à vista

Ao examinarmos uma projeção mais adiante, vislumbramos uma previsão indicando uma condição mais estável do tempo, inicialmente prevista para ocorrer entre a próxima segunda-feira e quarta-feira.

Entretanto, é importante ressaltar que esta é uma projeção preliminar que ainda demanda um acompanhamento mais minucioso, uma vez que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes alterações a cada nova atualização.

Antecedendo essa possível estabilização, o sábado e o domingo ainda apresentam a perspectiva de alguma precipitação, inicialmente de forma leve, com chuviscos e garoa.

A nossa monitorização atenta das condições climáticas é essencial para fornecer informações precisas e atualizadas à população.

*Com informações: Ronaldo Coutinho/Climaterra

