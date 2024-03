VÍDEO – Idosa morre em acidente no Norte de Santa Catarina

Uma idosa morreu e três pessoas ficaram feridas em um acidente em Jaraguá do Sul. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, 3. A idosa foi identificada como Layr Dematte, de 87 anos.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente foi registrado por volta das 9h30, no quilômetro (km) 85,650 da rodovia SC-110. A colisão aconteceu entre um Chevrolet Tracker e um Up.

A Tracker transitava sentido Pomerode-Jaraguá do Sul quando, na altura do km 85,650, o Up, que transitava no sentido oposto, interceptou sua trajetória, após realizar manobra de conversão à esquerda para entrar no pátio de um posto de combustíveis.

Layr era passageira do Up. O Up foi removido ao pátio do guincho licitado enquanto o Tracker foi removido pela seguradora responsável. O posto de combustíveis cedeu imagens do momento do acidente para a PMRv.

Assista ao vídeo:

Leia também:



1. Alívio próximo: o que sabemos sobre a frente fria que trará o primeiro refresco de março para Brusque

2. Jovem desaparece enquanto atravessava Baía da Babitonga de caiaque

3. Jovem morre após briga generalizada entre mais de dez pessoas em Presidente Getúlio

4. Alvo de reclamações, Correios se manifestam sobre atrasos nas correspondências em Brusque

5. Licitação para construção do novo trevo da Antônio Heil é lançada e secretário prevê “notícias boas” em breve

Assista agora mesmo!

Educador físico da Bolívia faz história no esporte brusquense: