A percepção de calor intenso então retornou a níveis acima dos 35°C em Brusque nesta quinta-feira, 7, diante de picos oscilando entre 35 e 37°C no município.

Contudo, o ponto focal recai sobre a temperatura aparente, refletindo a sensação experimentada na pele, a qual atingiu notáveis 51,2°C. Este registro foi feito por volta das 13h05 no bairro Centro.

Números gerais do calor

A tabela abaixo apresenta a apuração completa das temperaturas máximas, tanto dos termômetros convencionais (vermelho) quanto dos índices de calor (azul), observados em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim. Confira esse levantamento.

Calor potencializa trovoadas

O intenso calor experimentado pelos residentes de Brusque e nas demais cidades do Vale do Itajaí culminou, pois, na formação de núcleos de trovoadas já nas primeiras horas da tarde.

O sol, que anteriormente se mostrava entre nebulosidade, gradualmente foi obscurecido pelo aumento na cobertura de nuvens.

Em decorrência disso, ocorreram pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas, de maneira isolada, em diversas localidades da região, mantendo Brusque dentro dessa dinâmica.

O vídeo a seguir apresenta, em imagens aceleradas, essa transformação que pode ser descrita então como um espetáculo meteorológico, como evidenciado no timelapse.

Mais chuva a caminho

Conforme a análise do meteorologista Piter Scheuer, novas pancadas de chuva são aguardadas em Brusque e na região à medida que avançamos para a noite desta quinta-feira.

O especialista prevê que essa instabilidade deva então persistir até a manhã de sexta-feira, 8, quando começará a indicar melhorias.

Calor diminui no fim de semana

No fim de semana, Piter antecipa que o sábado, dia 9, oferece condições propícias para atividades ao ar livre, com pouca probabilidade de chuva.

Já no domingo, 10, a umidade aumenta a partir da tarde em direção à noite.

O meteorologista conclui que o destaque é a queda das temperaturas, com madrugadas amenas entre 14 a 17°C e tardes sem aquecimento significativo, mantendo-se em torno de 24 a 26°C, tanto no sábado quanto no domingo.

Os efeitos do calor em fotos

Encerramos esta matéria com a exibição de algumas fotografias capturadas em Brusque na tarde desta quinta-feira.

As imagens documentam os impactos do calor, alterando a aparência do céu do município.

