O calor será o protagonista deste fim de semana, prometendo intensificar-se não apenas em Brusque, mas em todas as cidades do Vale do Itajaí. Já a partir deste sábado, 11, as temperaturas devem ultrapassar os 30°C durante a tarde.

Contudo, a verdadeira elevação térmica está agendada para impactar a região no domingo, 12, com os termômetros prevendo picos acima de 35°C, podendo eventualmente se aproximar dos 40°C em alguns municípios.

Os peritos em meteorologia não descartam, inclusive, a possibilidade baixa de chuvas acompanhadas por trovoadas, apresentando-se no formato típico das pancadas isoladas de verão.

Para trazer a previsão completa do tempo, consultamos o renomado meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente nos concedeu uma entrevista exclusiva.

Os detalhes dessa conversa estão disponíveis no boletim, exposto logo após os anúncios.

É crucial prestar atenção, pois ele destaca a importância de aproveitar o cenário seco atual, propício para atividades ao ar livre, já que, pelo visto, temos uma quantidade significativa de chuva se aproximando.

Alerta do meteorologista após anúncios

Gostaríamos de dedicar este espaço para então expressar nossa gratidão aos anunciantes que acreditam e valorizam o nosso trabalho.

São eles que diariamente nos possibilitam fornecer conteúdos relevantes, envolventes e significados, livres de futilidades.

Queremos, portanto, dedicar esta seção a cada um desses apoiadores, agradecendo profundamente em nome do Blog do Ciro Groh.

Convidamos cordialmente o nosso público a explorar mais sobre os patrocinadores que nos apoiam, clicando nos banners abaixo.

Além de conhecer os produtos e serviços oferecidos por esses parceiros comerciais, sua ação também contribuirá diretamente com o nosso trabalho.

Após esta breve introdução, o artigo prossegue com informações adicionais, enriquecidas por imagens de beleza excepcional.

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Maravilhe-se com as artes esculpidas por este morador de Brusque

2. Entre capivaras e estrelas: Brusque tem noite de contrastes e belezas inesperadas

3. GALERIA – Enchente que matou três pessoas em Brusque completa 62 anos

Sábado com aumento do calor

*Boletim: Piter Scheuer >>

Vamos iniciar a análise das condições climáticas previstas para Brusque e demais cidades do Vale de Itajaí por este sábado. O dia promete períodos de sol, apesar de uma certa quantidade de nuvens também prevista.

Quanto à possibilidade de chuva, não podemos descartá-la totalmente, embora o risco seja baixo. Caso ocorra, seria mais provável na forma de pancadas rápidas e isoladas de verão, principalmente durante a tarde em direção à noite.

Isso se deve ao aumento do calor, que já promete intensificar-se hoje, com picos máximos previstos para ultrapassar a marca dos 30°C em vários municípios da região.

Calor intenso no domingo

Ao examinarmos as condições do tempo para o domingo, destaca-se a intensificação do calor como o grande protagonista do dia.

Prevê-se que as temperaturas máximas ultrapassem os 35°C, podendo eventualmente atingir os 37 ou 38°C e, até mesmo, beliscar os 40°C em algumas áreas do Vale do Itajaí.

Embora o dia prometa momentos propícios, é crucial ter em mente que a temperatura elevada pode influenciar a sensação de abafamento, exigindo cautela ao planejar atividades externas.

Além disso, é relevante ressaltar que, semelhante ao sábado, não se pode descartar completamente o risco de pancadas de chuva com trovoadas, típicas do verão, especialmente a partir da tarde em direção à noite.

Recuo do calor e aumento da chuva

É crucial, pois, destacar um ponto significativo proveniente da previsão: a condição ainda propícia para atividades ao ar livre deve ser plenamente aproveitada.

Isso se torna especialmente relevante, uma vez que a próxima semana está indicando ser marcada por períodos chuvosos, com poucos dias de sol previstos tanto para a cidade de Brusque quanto praticamente em todo o estado de Santa Catarina.

Na segunda-feira, a previsão ainda aponta para um calor marcante em todo o Vale do Itajaí, mas já se observa um aumento da umidade, ofuscando a presença mais prolongada do sol à medida que a tarde avança.

Alerta aos volumes de chuva

Quando projetamos o restante da próxima semana, conforme mencionado anteriormente, é essencial encarar esse período com extrema atenção.

Os acumulados de precipitação previstos para os quatro a cinco dias subsequentes podem se equiparar ao esperado para o mês inteiro.

Diante desse cenário delineado pelos modelos simulados, torna-se crucial manter-se alerta para o risco de deslizamentos de terra, alagamentos e até mesmo a possibilidade de enchentes.

É importante ressaltar que estas projeções estão fundamentadas nos dados fornecidos pelos modelos meteorológicos de hoje. É notório que tais expectativas estão sujeitas a alterações à medida que novas estimativas são incorporadas.

Portanto, este panorama pode permanecer, aumentar ou diminuir em termos de quantidade pluviométrica. Continuaremos monitorando atentamente para acompanhar as próximas rodadas de atualizações.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, é hora de focarmos no monitoramento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada passada.

Na tabela apresentada abaixo, você encontra o registro das temperaturas mínimas, marcadas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local mencionado no anexo (marcadas em vermelho).

É crucial destacar, ademais, os volumes de chuva registrados nos respectivos pontos mencionados (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

Fotos dos leitores

Conforme nossa prática habitual, ao término de cada matéria, apresentamos as belas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Essas imagens ilustram o início desta manhã de sábado em cada local mencionado nas legendas.

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK