Polícia Militar reforçará rondas nas avenidas Beira Rio, em Brusque

A Polícia Militar passará a reforçar as rondas nas duas margens das avenidas Beira Rio, em Brusque. A medida foi informada pelo comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Pedro Machado, durante uma reunião com integrantes da assessoria esportiva do Grupo do Bay. Na segunda-feira, 13, uma atleta do grupo sofreu uma tentativa de assalto enquanto treinava.

A reunião aconteceu na tarde desta quinta-feira, 16, no 18º Batalhão de Polícia Militar de Brusque. O vereador Rick Zanatta também participou da conversa.

O representante do grupo, treinador José Armando Vasquez Soto, o Bay, ressaltou a importância das avenidas para a prática da corrida de rua.

“As duas avenidas Beira Rio são sensacionais para os trabalhos de corrida e vimos com muita frequência a população utilizar estes espaços também para suas caminhadas, suas atividades e até mesmo para se deslocarem para o trabalho. E gostaríamos de solicitar este apoio da PM a respeito de uma maior atenção nessas avenidas, pois entendemos que isso refletirá em uma segurança maior”, comentou.

O comandante da PM lamentou o fato ocorrido com a atleta e ressaltou que rondas nas avenidas Beira Rio passarão a ser feitas por viaturas da PM. “As avenidas são vias de acesso a vários bairros da cidade, então faremos rondas em diversos horários do dia, nos deslocamentos das nossas viaturas, para acompanharmos a movimentação nesses espaços”, disse.

O vereador Rick Zanatta também lamentou o ocorrido com a atleta, mas enalteceu o trabalho que a Polícia Militar realiza no município, mesmo diante da dificuldade do efetivo policial.

Outro assunto mencionado pelos integrantes do Grupo do Bay foi a abordagem de pessoas em situação de rua nos espaços da cidade e o que fazer em cada situação.

Ao final da reunião, Bay agradeceu a atenção do comandante Pedro Machado a respeito do problema. “Sabemos que a Polícia Militar realiza um trabalho muito bom, e queremos que a nossa cidade continue sendo um lugar seguro para todos, para os nossos alunos e para todas as pessoas. Ficamos muito satisfeitos com este encontro, em saber que a PM colocará, a partir de agora, as avenidas Beira Rio em suas rotas de rondas policiais”, finalizou.

Cuidados

O tenente-coronel também alertou sobre a importância das pessoas ligarem para o 190, da Polícia Militar, caso sejam vítimas de alguma abordagem criminosa. “Muitas vezes o fato não chega até nós, as pessoas acabam não ligando para o 190, então nossa recomendação é que sempre, nesse tipo de situação, nos liguem, pois é importante que a informação chegue rápido, para que possamos dar uma resposta mais efetiva”, pontua.

Segundo o comandante, ao ter a ocorrência registrada pela ligação ao 190, a PM consegue levantar mais informações, buscar as características físicas dos suspeitos e imagens de câmeras de segurança, que irão facilitar no trabalho de investigação e identificação.

Outra recomendação foi a de que sejam evitados locais com menor movimentação, no caso da Beira Rio, os trechos finais: próximo ao Jardim Maluche onde se inicia a estrada de barro e após a rótula da Unifebe.

O comandante também alertou para que os atletas evitem estar sozinhos, caso não seja possível, permanecer em trechos movimentados.

Leia também:

1. Três brusquenses participam do IronMan Brasil neste fim de semana

2. Saiba quem foi Renata Schumacher, proprietária de tradicional churrascaria de Guabiruba

3. Músicos irão doar cachê de show neste sábado em Brusque para atingidos no Rio Grande do Sul

4. Bungee jump de 45 metros de altura é novidade na 17ª edição do Brusque Motorcycle; saiba todos os detalhes

5. Festas de igreja e muito mais: confira seis coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: