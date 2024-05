Conheça as candidatas à realeza da 10ª Festa da Integração de Guabiruba

Foram divulgadas na tarde desta sexta-feira, 17, as candidatas à realeza da 10ª Festa da Integração de Guabiruba. Cinco jovens competem pelos títulos de rainha, primeira princesa e segunda princesa da festa do município. As inscrições para a disputa começaram no dia 10 de abril e foram encerradas no dia 10 de maio.

A eleição da realeza está marcada para o dia 9 de junho, às 16h, no palco cultural, como parte da programação da 9ª Festa da Integração, que acontece entre os dias 7 e 9 de junho, na comunidade São Cristóvão, no bairro Aymoré.

Conheça as candidatas do concurso:

Carolaine Heck – 24 Anos – Lageado Baixo

Brenda Kreling da Cunha – 23 Anos – São Pedro

Maria Carolina de Araújo Luiz – 20 Anos – Guabiruba Sul

Natália Gabriele Machado – 23 Anos – Aymoré

Carla Beatriz Santos de Lima – 24 Anos – São Pedro

