Prefeitura de Brusque irá conceder Parque Leopoldo Moritz para exploração do setor privado; entenda

Na última semana, a Justiça proferiu sentença definitiva favorável à Prefeitura de Brusque, sobre o caso da desocupação do Parque Leopoldo Moritz, popularmente conhecido como Parque Caixa d’Água. Nesta segunda-feira, 29, a prefeitura informou qual vai ser o planejamento para a utilização do espaço.

O procurador-geral do Município, Rafael Maia, informou que não existia nenhum contrato que legitimasse a ocupação deste imóvel. Por isso, um processo licitatório já está em preparação, para que a prefeitura possa, de acordo com a lei, conceder o local para exploração do setor privado de maneira correta.

“Precisamos realizar a documentação necessária para que todo o processo seja legal. Com isso, os interessados poderão apresentar seus projetos para o parque e explorá-lo da melhor forma possível”.

Sobre a situação atual do parque, o procurador comenta que o mesmo não irá fechar durante o período de adequação. “Não queremos que ninguém saia prejudicado nessa situação, especialmente a nossa população, que tanto ama esse local. O parque continuará gratuito para toda a população”.

Maia também afirmou que a prefeitura manterá o local e disponibilizará food trucks para alimentação, até que o mesmo volte a ser concedido. “O parque continuará; todos podem continuar frequentando. Nossas equipes realizarão toda a manutenção necessária para garantir conforto e segurança para toda a população”.

