Show oracional “Clássicos do acampamento” acontece neste sábado em Brusque; saiba como adquirir ingressos

Neste sábado, 18, será realizado no anfiteatro São Luiz Gonzaga o show oracional “Clássicos do Acampamento”. O evento começa às 20h30 e os ingressos podem ser adquiridos através do WhatsApp (47) 99942-5143 ou pelo direct do Instagram (@acampamentosbrusque).

Entre as atrações confirmadas estão o padre Rodrigo Tascheck, Vida Plena, Vitor Hort e André Vilela.

No dia do evento também haverá venda de cachorro-quente, água e refrigerante. O local será um ponto de coleta para alimentos não perecíveis e agasalhos.

