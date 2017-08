Conjunto habitacional da Companhia de Habitação de Santa Catarina (Cohab) na rua Adelina Debatin, no bairro Águas Claras. As casas foram construídas na gestão do governador Ivo Silveira, entre 1966 e 1971. As residências ficam na rua ao lado do colégio que leva o nome do ex-governador. Hoje, as casas estão modificadas, resta apenas uma no formato original.