A tradicional subida do morro do Colégio Cônsul Carlos Renaux, nos anos 1970. O típico casarão da esquina abrigou o Bar Catharina e o Café São Luiz. Hoje, em um prédio moderno, está o restaurante e lanchonete Fuzon, que iniciou suas atividades no local em 1972. As duas edificações que aparecem, em parte, à direita na imagem, preservam as mesmas características. A paisagem atual é completada pelo imponente edifício, no alto da colina.