Centro de Brusque visto de outro ângulo. Destaque para as duas construções do século XIX que aparecem em primeiro plano e que, originalmente, formavam residência e venda do Coronel Guilherme Krieger. Nas primeiras décadas do século XX, por meio do casamento entre herdeiros – Ida Krieger e Otto Renaux – as duas influentes famílias se aproximaram também nos negócios. Na casa onde hoje temos as Lojas Arezzo e Ibiza – que foi restaurada em 1990 – moraram Paulo Renaux e Alvina Haendchen, bem como seus três filhos. Um deles, Ivo, morreria com um tiro aos 30 anos, na Villa Renaux, em um caso criminal que abalou Brusque e região em 1949. Voltando às construções, do lado esquerdo, por várias décadas funcionou a tradicional Loja Renaux, que encerrou suas atividades em 1991. Em 2004, o prédio passou por reformas e ampliação; parte da centenária edificação foi demolida e, em seu lugar, foi construído um galpão pré-moldado para o início das atividades da Casas Bahia, em 2005. Ainda, vale mencionar que temos uma terceira edificação antiga preservada: a casa, erguida nos anos 30, onde funcionou a Farmácia Galeno, o Bazar Bom Preço e que, na atualidade, pertence à família Erzinger, que locou o imóvel para uma loja de artigos populares.