Registro da pavimentação de uma das largas ruas do bairro Jardim Maluche, a Oscar Maluche. Do lado esquerdo, ainda temos a praça do bairro e os característicos canteiros centrais também permanecem. A Fazenda Maluche, como era conhecida antigamente, transformou-se no Loteamento Jardim Maluche em 1955. O projeto inicial trazia um total de 1.075 lotes, previa ruas largas e arborizadas,além de várias praças. Certamente, um projeto revolucionário em Santa Catarina, idealizado pelos herdeiros da família: Bruno, Winiton, Oscar e Laura Maluche. O bairro Jardim Maluche foi criado oficialmente em 1995, na gestão do prefeito Danilo Moritz.