Apesar de desesperadora, a temporada 2023 do Avaí teve um final feliz dentro do possível: a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Com isto, o Leão da Ilha manteve o técnico Eduardo Barroca e renovou o contrato de jogadores como o goleiro Otávio; os zagueiros Douglas Bacelar e Roberto; e os meias Giovanni e Jean Lucas. O goleiro Igor Bohn, o lateral Natanael, o meia Rafael Gava e os atacantes Gabriel Poveda e William Pottker são outros nomes que permanecem.

Vários reforços chegaram à Ressacada: o goleiro César Augusto (ex-Mirassol); o lateral-direito Gabriel Dias (ex-Vasco), os zagueiros Tiago Pagnussat (ex-Ceará), o lateral-esquerdo Mário Sérgio (ex-Ituano), o volante Judson (ex-San Jose Earthquakes-EUA), o meia João Paulo (ex-CRB) e os atacantes Hygor (ex-Criciúma) e Maurício Garcez, que estava no Coritiba emprestado pelo Brusque.

Entre as saídas estão as de jogadores como Cortez, Jean Cléber, Fellipe Bastos, Waguininho e Igor Inocêncio, anunciadas logo após o fim da Série B.

Após o título catarinense de 2021, o Avaí caiu nas quartas-de-final nos anos seguintes. Em 2022, foi eliminado pelo Brusque com dois empates, já que o regulamento dava a vantagem à equipe melhor colocada na fase inicial. Em 2023, a queda foi diante do Criciúma, no Heriberto Hülse: nos pênaltis, foram 30 cobranças até a vitória do Tigre por 14 a 13.



Avaí Futebol Clube

Florianópolis

Fundação: 1º de setembro de 1923

Estádio: Aderbal Ramos da Silva, a Ressacada (próprio)

Presidente: Júlio Heerdt

Técnico: Eduardo Barroca

Títulos: 1 Brasileiro Série C (1998), 18 Catarinense (1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 1942, 1943, 1944, 1945, 1973, 1975, 1988, 1997, 2009, 2010, 2012, 2019 e 2021) e 1 Copa SC (1995)

Vs. Brusque: 91J, 41V, 27E, 23D, 127GP, 97GC

Catarinense 2023: 6º

Campeonato Brasileiro: Série B

Foto: Garcez é uma das novidades no Avaí | Leandro Boeira/Avaí FC

