O agora Nação Araquari é o estreante na elite do futebol catarinense. O clube, criado em Joinville no ano de 2018 e com foco nas categorias de base, já chegou a se mudar para Canoinhas, voltou à cidade em que foi fundado, e agora tentará criar raízes em Araquari, a 30 quilômetros de Joinville.

O auriazul foi campeão da Série B do estadual após passar pelo Inter de Lages na final, e terá o objetivo de permanecer na Série A. O clube fará os jogos na Arena Joinville, já que o estádio próprio em Araquari deve ser construído e entregue em 2025.

Com 28 jogadores, o Nação terá um elenco jovem e com uma média de idade de 22,4 anos. Segundo o clube, são 12 atletas formados nas categorias de base, dez atletas com 20 anos ou menos e 19 atletas sub-23.

Ao todo, são apenas oito jogadores acima dos 23 anos. São eles: goleiro Omar, 34 anos; lateral Caio Felipe, 24 anos; zagueiro Roger, 38 anos; zagueiro Vidal, 26 anos; meio-campista Gabriel Calabrês, 25 anos; meio-campista Renê; 27 anos, meio-campista Luza; 24 anos; atacante Itinga, 25 anos.

O clube realizou contratações e também manteve jogadores que disputaram a Copa Santa Catarina do ano passado. Um dos destaques foi o meio-campista Renê, que teve o contrato renovado. Porém, mesmo com boas atuações do jogador, o Nação acabou a Copinha no nono e penúltimo lugar, com oito pontos.



Nação Araquari Futebol Clube

Araquari

Fundação: 1º de setembro de 2018

Estádio: Arena Joinville

Presidente: Tiago Reis

Técnico: Sandro Sargentim

Títulos: 1 Catarinense Série B (2023)

Vs. Brusque: nunca se enfrentaram

Catarinense 2023: 1º (Série B)

Campeonato Brasileiro 2024: sem divisão

Foto: Auriazul disputará a elite do futebol catarinense pela primeira vez | Ruan César/Nação Araquari FC

