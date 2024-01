Há vários anos o Figueirense passa por turbulências severas dentro e fora de campo, e a instabilidade tem se refletido a cada campanha do Furacão do Estreito. Em 2023, após uma campanha ruim no estadual, a equipe quase foi rebaixada à Série D do Campeonato Brasileiro: se safou na última rodada, com um 0 a 0 infernal diante do Manaus no Orlando Scarpelli. Na Copa SC, amargou o sexto lugar, sem nem mesmo ir às semifinais.

As mudanças para 2024 começam pelos trabalhos fora de campo. O novo diretor-executivo (CEO) da SAF é Enrico Ambrogini, dirigente que tem a confiança de Ronaldo Fenômeno e possui passagens recentes pelos dois clubes do ex-jogador: Cruzeiro e Valladolid-ESP. O novo executivo de futebol é o experiente Marco Aurélio Cunha.

Para o Catarinense 2024, o elenco passa por diversas mudanças, mas jogadores como Nicolas, Guilherme Pato, Léo Baiano, Gledson e Cesinha estão mantidos. O técnico é novo: João Burse, que subiu à Série B com o Vitória em 2022. Seu último trabalho foi no Tombense, entre junho e agosto.

Andrew, Otávio Gut, Vinícius Nucci, Eduardo Rosado e Rafael Mariano são alguns dos jogadores que saíram. Entre os reforços, estão o goleiro Vinícius Barreta (ex-Cuiabá); o lateral-direito Cedric (ex-Mirassol); o zagueiro Rafael Ribeiro (ex-Chapecoense); e os volantes Uesley Gaúcho (ex-São Luiz-RS, volta ao Figueira) e Matheus Farinha (ex-Al Nejmeh-LBN). O atacante Marlyson retorna de empréstimo ao Vorskla-UCR e pode ficar para o Catarinense.

De qualquer forma, ainda há muito trabalho até que as mudanças surtam os efeitos desejados, como demonstra o placar do primeiro jogo-treino: derrota por 4 a 0 para o Operário-PR, na casa do adversário.



Figueirense Futebol Clube

Florianópolis

Fundação: 12 de junho de 1921

Estádio: Orlando Scarpelli (próprio)

Diretor-executivo (da SAF): Enrico Ambrogini

Técnico: João Burse

Títulos: 18 Catarinense (1932, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1972, 1974, 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018), 2 Recopa Catarinense (2019 e 2022) e 3 Copa SC (1990, 1996 e 2021).

Vs. Brusque: 70J, 30V, 18E, 22D, 102GP, 88GC

Catarinense 2023: 8º

Campeonato Brasileiro 2024: Série C

Foto: Equipe treina no Centro de Formação e Treinamento (CFT) do Cambirela | Patrick Floriani/Figueirense SC

