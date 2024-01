A Chapecoense vê a melhor fase de sua história ficando para trás. Após o rebaixamento à Série B do Brasileiro em 2021 com a pior campanha da história dos pontos corridos, o Verdão d’Oeste não se reencontrou nem mesmo no Catarinense. Mais recentemente, escapou da queda à Série C nacional na última rodada.

Um retorno aos bons momentos passa por um bom início de temporada no Catarinense. Poucos ficaram daquele time do Brasileiro Série B de 2023, e as contratações que chegam são diversas. Entre os nomes mais conhecidos, estão Perotti, artilheiro do estadual de 2021, retornando após um ano sem brilho no FC Tokyo-JAP; e o experiente meia Marlone, ex-Brusque, que reforça a equipe vindo do Vila Nova.

O goleiro Gabriel Gasparotto (ex-Botafogo-SP) e os volantes Foguinho (ex-Vegalta Sendai-JAP), Eduardo (ex-Avaí) e Auremir (ex-CRB) também integram a lista que já chega a 20 contratações, numa verdadeira reformulação na Chape.

Sobraram apenas quatro jogadores da temporada passada: o atacante Marcinho, o zagueiro Bruno Leonardo, o lateral-esquerdo Mancha e o volante Bruno Vinícius. Além de Perotti, outros três reforços já tiveram passagem pela Chape: o lateral-direito Mailton (ex-Ponte Preta), o meia Thomás Bedinelli (ex-Gwangju-COR) e o atacante Osman (ex-Botafogo-SP.

As mudanças também ocorrem na diretoria. Em dezembro, Alex Passos assumiu como novo presidente do clube, para um mandato de dois anos. Até então, ele era vice-presidente administrativo.



Associação Chapecoense de Futebol

Chapecó

Fundação: 10 de maio de 1973

Estádio: Arena Condá (municipal)

Presidente: Alex Passos

Técnico: Claudinei Oliveira

Títulos: 1 Copa Sul-Americana (2016), 1 Brasileiro Série B (2020), 7 Catarinense (1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017 e 2020) e 1 Copa SC (2006)

Vs. Brusque: 72J, 36V, 19E, 17D, 113GP, 76GC

Catarinense 2023: 5º

Campeonato Brasileiro: Série B

Foto: Perotti e Marlone em ação no treino da Chape | Tiago Meneghini/Chapecoense

