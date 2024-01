Fundado em 2005, o Concórdia nunca teve uma sequência na primeira divisão estadual como a que está tendo agora: participou em 2011, depois em 2018, e agora está desde 2020 na elite. Este período permitiu ao Galo d’Oeste sonhar com algo mais: em 2022, foi o terceiro colocado, caindo nas semifinais; em 2023, ficou pelo caminho nas quartas, e foi vice-campeão da Copa SC. Disputou o Brasileiro Série D no ano passado e vai disputar novamente neste ano.

Ainda assim, a situação financeira inspira cuidados. No início do mês, foi confirmada a venda do principal ônibus do clube por R$ 800 mil. O dinheiro da venda será utilizado para honrar compromissos do ano anterior, principalmente salários.

O estádio municipal Domingos Machado de Lima passou por obras. A antiga arquibancada de madeira foi substituída por uma nova de pré-moldados. Há novas cabines de imprensa, camarotes e até salas para uso da administração municipal. O gramado passou por uma manutenção e a iluminação do estádio foi substituída.

Ao todo, 16 jogadores do elenco que terminou o ano continuam no clube. É o caso dos zagueiros Perema, Tetê e William Alves; e do lateral-direito Miguel. Até esta terça-feira, 16, foram anunciadas sete contratações: o zagueiro e lateral Felipe Camargo (ex-Avaí); o lateral-direito Ryan (emprestado pela Chapecoense); os meio-campistas Luiz Meneses (ex-Novo Hamburgo-RS), Nadson (ex-Brasiliense) e Victor Diniz (ex-Canaã-PA); e os atacantes Gustavo Barbosa (ex-Aymorés-MG) e Kendy (ex-Guarani de Palhoça).

O técnico já não é mais o experiente Itamar Schülle, mas sim Lucas Isotton, de 38 anos. Ele já foi auxiliar de seu antecessor e comandou o Concórdia até a final da Copa SC do ano passado.



Concórdia Atlético Clube

Concórdia

Fundação: 2 de março de 2005

Estádio: Domingos Machado de Lima (municipal)

Presidente: Gilberto Coldebella

Técnico: Lucas Isotton

Títulos: 1 Catarinense Série B (2017)

Vs. Brusque: 24J, 4V, 9E, 11D, 23GP, 36GC

Catarinense 2023: 7º

Campeonato Brasileiro: Série D

Outras equipes:

– Brusque

– Avaí

– Barra

– Chapecoense

– Criciúma

– Figueirense

– Hercílio Luz

– Inter de Lages

– Joinville

– Marcílio Dias

– Nação

Foto: Estádio Domingos Machado de Lima passou por obras | Ângelo Stédile/Concórdia AC

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: