Os últimos dois anos foram de alegrias para o torcedor do Hercílio Luz: voltou a ver seu time como um protagonista no Campeonato Catarinense e disputando novamente a Série D do Brasileiro. Em casa, no Aníbal Torres Costa, o Leão do Sul mostra força enorme. Contudo, o crescimento também trouxe frustrações, algumas delas bem pesadas.

Foi um 2023 de muitos “quases”. Liderou o Catarinense na fase inicial, mas perdeu para o Criciúma nas semifinais. Na Série D, foi líder do Grupo A-8. Contudo, foi eliminado pela Ferroviária-SP. Vencia o jogo de volta até o último instante, quando sofreu o empate aos 51 e perdeu nos pênaltis, em casa. Nas semifinais da Copa SC, após vencer o Marcílio Dias por 2 a 0 em Itajaí, perdeu pelo mesmo placar em Tubarão e foi derrotado nos pênaltis. Foi a gota d’água: o técnico Raul Cabral, no clube desde 2021, foi demitido, assim como o diretor de futebol Felipe Gil.

Para chacoalhar o Hercílio Luz e tentar finalizar boas campanhas com conquistas mais concretas, chega o treinador Felipe Moreira, ex-assistente técnico da Ponte Preta. Vêm também reforços como o atacante Rafael Tavares (ex-Sellier & Bellot-TCH), o zagueiro colombiano Santiago Ruíz (ex-Deportivo Pereira-COL) e o meia Jean Martin (ex-ABC).

Ícone do clube, o zagueiro Rafael Silva se aposentou e vai trabalhar na base da Chapecoense. Outras saídas incluem a do goleiro Rafael Pin, a do volante Dener e a do zagueiro Willian Rocha.

Hercílio Luz Futebol Clube

Tubarão

Fundação: 22 de dezembro de 1918

Estádio: Aníbal Torres Costa (próprio)

Presidente: Marcus Acorsi

Técnico: Felipe Moreira

Títulos: 2 Catarinense (1957 e 1958)

Vs. Brusque: 37J, 7V, 14E, 16D, 31GP, 50GC

Catarinense 2023: 3º

Campeonato Brasileiro 2024: Série D

Foto: Leão do Sul faz a preparação para o Catarinense após o terceiro lugar em 2023 | Bianca Coan/Hercílio Luz FC

