Sem divisão nacional pelo terceiro ano seguido em 2024, o Joinville tem objetivo claro no Campeonato Catarinense: conquistar uma das vagas para a Série D do próximo ano.

Mesmo em processo de recuperação judicial, a diretoria do clube aposta em uma das maiores folhas salariais dos últimos anos e do Catarinense deste ano. No total, o clube investirá R$ 600 mil por mês, sendo R$ 400 mil com salários de jogadores e R$ 200 mil com comissão técnica e gastos gerais.

O técnico do clube para a competição será Fabinho Santos, de 50 anos, contratado ainda para a Copa Santa Catarina de 2023. No torneio, o JEC ficou em quinto lugar e não se classificou às semifinais por apenas um gol. A Copinha foi disputada com um elenco mais jovem e serviu para montar uma “espinha dorsal” para o estadual.

Ao todo, ficaram 19 atletas e foram feitas dez contratações. Os principais nomes são do volante Bruno Silva e do atacante Muriqui, ambos de 37 anos. Bruno já passou por Internacional, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo, entre outros. Já Muriqui fez boa parte da carreira fora do país, sendo pentacampeão chinês, campeão da Champions League asiática e da Copa da China.

Também como destaques, o Joinville contratou o lateral-esquerdo Diego Renan, que é tetra-campeão catarinense por quatro clubes diferentes; e os atacantes Vitor Leque e Yuri Mamute, de 22 e 28 anos, respectivamente. Desta forma, o plantel que Fabinho Santos terá uma mescla de jogadores experientes com atletas mais jovens.



Joinville Esporte Clube

Joinville

Fundação: 29 de janeiro de 1976

Estádio: Arena Joinville (municipal)

Presidente: Darthanhan de Oliveira

Técnico: Fabinho Santos

Títulos: 1 Brasileiro Série B (2014), 1 Brasileiro Série C (2011), 12 Catarinense (1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 2000 e 2001), 1 Recopa Catarinense (2021) e 5 Copa SC (2009, 2011, 2012, 2013 e 2020)

Vs. Brusque: 82J, 34V, 23E, 25D, 119GP, 91GC

Catarinense 2023: 9º

Campeonato Brasileiro 2024: sem divisão

Outros times:

– Brusque

– Avaí

– Barra

– Chapecoense

– Concórdia

– Criciúma

– Figueirense

– Hercílio Luz

– Inter de Lages

– Marcílio Dias

– Nação

Foto: Bruno Silva em ação no jogo-treino com o time Sub-20 | Gustavo Mejía/Joinville EC

Assista agora mesmo!

Botuveraenses mantêm tradição de jogos trazidos por imigrantes bergamascos: