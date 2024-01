Completando 75 anos em 2024, o tradicional Internacional de Lages retorna à elite catarinense, da qual não participava desde o rebaixamento em 2018. Ainda teve risco de não voltar, quando a Prefeitura de Lages acatou a recomendação do Ministério Público de suspender a licitação para a instalação de grama sintética no Tio Vida. De qualquer forma, foi possível realizar os trabalhos de recuperação do gramado natural e realizar outros trabalhos, inclusive de pintura no estádio: o Leão Baio é Série A.

Do elenco que terminou 2023 com a participação na Copa Santa Catarina, permanecem os volantes Bruno Sena e Felipe Fávero; e os atacantes Baianinho (ex-Brusque) e Venícius. Jogadores egressos da base, como os goleiros Dudu e Maciel, o zagueiro Abner e o lateral Allan também permanecem.

Foram contratados 15 jogadores. Entre os mais experientes, estão o meia Danilo Pires (ex-Central-PE), com passagens por Confiança, Náutico, Paysandu, Bahia e Atlético-MG; e o lateral-esquerdo Julinho (ex-Monsoon-RS), que já jogou por clubes como Juventude, Santa Cruz e Figueirense. Há também o zagueiro naturalizado timorense, Diogo Rangel (ex-Novo Hamburgo), que fez boa parte da carreira por clubes de Coreia do Sul, Timor-Leste, Hong Kong, Tailândia e Indonésia.

O técnico é conhecido do torcedor brusquense: Evandro Guimarães, que teve rápida passagem de seis jogos pelo Brusque após o título da Série D de 2019. Ele conquistou o acesso derrotando o favorito Santa Catarina na semifinal, e segue no Leão Baio para o Catarinense. O objetivo agora é fazer uma boa campanha para se manter na Série A.

Nos jogos-treinos até esta terça-feira, 16, o Inter empatou por 2 a 2 com um combinado amador e venceu o também amador Madureira, de Urubici, por 10 a 0.



Esporte Clube Internacional

Lages

Fundação: 13 de junho de 1949

Estádio: Vidal Ramos Júnior, o Tio Vida

Presidente: Cristopher Nunes

Técnico: Evandro Guimarães

Títulos: 1 Catarinense (1965), 1 Catarinense Série B (2000), 1 Catarinense Série C (2014)

Vs. Brusque: 36J, 4V, 13E, 19D, 32GP, 62GC

Catarinense 2023: 2º (Série B)

Campeonato Brasileiro 2024: sem divisão

Foto: Equipe do Inter se prepara para se manter na elite | EC Internacional/Divulgação

