O Brusque que brigava para permanecer na primeira divisão estadual e, quem sabe, ser uma sensação, ficou para trás há algum tempo: o quadricolor chegou à final em três das últimas quatro edições do Campeonato Catarinense, sendo campeão em 2022. No Campeonato Brasileiro, transita entre as Séries C e B, onde está atualmente, desde 2020. Lutar pelo título e pelas primeiras posições no estadual tem se tornado o normal, o esperado. E esta é a realidade para 2024.

A principal diferença e desvantagem para o Brusque nesta edição do Catarinense é o estádio. Pela primeira vez desde que começou a disputar a competição, em 1988, o Marreco não jogará no Augusto Bauer, que passa por grande reforma. O Estádio das Nações, em Balneário Camboriú é que receberá a equipe quando for mandante. Sem a força de jogar em casa, o clube oferece pacotes de ingressos para as seis partidas da primeira fase por R$ 120.

Metade do elenco vice-campeão da Série C em 2023 está mantido. É possível escalar quase todo aquele time titular, com exceção de Everton Bala, que voltou ao Mirassol, e da lateral-direita. A posição tinha Danilo Belão, Toty e Israel; hoje tem Cristóvam (ex-Criciúma) e Ronei (ex-Chapecoense). Luizinho Lopes poderia colocar a campo Matheus Nogueira; Cristóvam (Ronei), Éverton Alemão, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Madison; Diego Tavares, Jhemerson, Dentinho; Guilherme Queiróz.

Até esta quinta-feira, 18, foram anunciados nove reforços. Dois são os goleiros Georgemy e Matheus Silva, que substituem Ruan Carneiro (hoje no Avenida-RS) e Anderson (de volta ao Capivariano-SP). Mais à frente, chegaram o meio-campista Serrato (ex-Atlético-GO) e os atacantes Maycon Douglas (ex-ABC) e Paulinho Moccelin (ex-Londrina).

Leia também: a formação do elenco do Brusque para 2024

Compõem o elenco alguns jovens da base quadricolor, que podem ganhar alguns minutos em campo. O goleiro Artur, de apenas 17 anos, ganha experiência desde o ano passado treinando entre os profissionais. O atacante Robinho já tem contrato profissional e chegou a figurar no banco na Série C. Os recém-promovidos são o volante Kaio, o meia Guto e o ponta PV.

Nesta pré-temporada, o Brusque fez dois jogos-treino. No Olaria, em Guabiruba, venceu o São Joseense-PR por 4 a 0. Em Joinville, diante do Nação, aplicou 3 a 2.



Brusque Futebol Clube

Brusque

Fundação: 12 de outubro de 1987

Estádio: Estádio das Nações (municipal – Balneário Camboriú)

Presidente: Danilo Rezini

Técnico: Luizinho Lopes

Títulos: 1 Brasileiro Série D (2019), 2 Catarinense (1992 e 2022), 2 Recopa Catarinense (2020 e 2023), 5 Copa SC (1992, 2008, 2010, 2018 e 2019), 3 Catarinense Série B (1997, 2008 e 2015).

Catarinense 2023: 2º

Campeonato Brasileiro 2024: Série B

Brusque no Catarinense

27 participações (1988-1993, 1995-1996, 1998-2000, 2006-2012, 2014, 2016-2024*)

604 jogos

188 vitórias

191 empates

225 derrotas

731 gols marcados

771 gols sofridos

2x campeão (1992 e 2022)

2x vice-campeão (2020 e 2023)

2x 3º lugar (1998 e 2021)

2x 4º lugar (1988 e 2017)

Foto: Jhemerson trabalha a bola em treino no Olaria | Lara Vantzen/Brusque FC

