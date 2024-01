Com investimento e parcerias para dar inveja a muitos clubes tradicionais, o Barra continua com perspectivas de ascender cada vez mais no cenário estadual. Após ter obtido o quarto lugar no Catarinense de 2023, vai disputar o Brasileiro Série D pela primeira vez em seus 11 anos de história. A lanterna na Copa Santa Catarina traz números enganosos, já que o Pescador focou nos garotos da base, dando oportunidade para que 17 deles estreassem profissionalmente. Há 12 remanescentes para o estadual.

Para 2024, sai o técnico alemão Adem Karaca, que estava na Copa SC e retorna ao Sub-20, e chega Eduardo Souza, de 42 anos, com passagens por Londrina, Atlético-GO e Aparecidense-GO. Do time semifinalista do estadual em 2023, retornam o goleiro Ewerton, os volantes Roldan e Natan Costa, e o atacante Adílson Bahia.

Entre os vários reforços para se juntar à garotada estão o meia Álvaro, ex-Brusque, que em 2023 passou por Ferroviária-SP e Remo. O veterano atacante Alex Henrique (ex-Goiatuba) de 38 anos, é outra novidade. Também chegam os lateral-direitos Muriel (ex-Inter de Limeira-SP) e Ricardo Luz (ex-Botafogo-PB); o zagueiro Vitão (ex-Floresta-CE); o lateral-esquerdo Kaike (ex-Hercílio Luz); e o atacante Thiago Santos (ex-São José-RS).

A pré-temporada contou com nada menos que nove jogos-treinos, mas não divulgou nenhum placar. Os adversários foram Joinville (0x1), Andraús-PR (1×0), Operário-PR (1×0), Hercílio Luz (1×0), Marcílio Dias (1×2), Avaí Sub-20, Nação (1×0), Criciúma Sub-20 e Barra Sub-20.

Enquanto o estádio segue em construção, o Barra segue sendo mandante em Itajaí, no estádio Dr. Hercílio Luz.



Barra Futebol Clube Ltda.

Balneário Camboriú

Fundação: 18 de janeiro de 2013

Estádio: Dr. Hercílio Luz, Itajaí (Marcílio Dias)

Presidente: Bene Sobrinho

Técnico: Eduardo Souza

Títulos: 1 Catarinense Série B (2021) e 1 Catarinense Série C (2015)

Vs. Brusque: 4J, 4D, 3GP, 10GC

Catarinense 2023: 4º

Campeonato Brasileiro: Série D

Foto: Álvaro é um dos reforços do Pescador | Maria Eduarda/Barra FC

