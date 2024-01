Não há clube catarinense em melhor fase do que o Criciúma. Desde a crise que incluiu queda à Série B estadual e quase rebaixamento à Série D do Brasileiro, o Tigre decolou. Em 2023, foi campeão catarinense, conquistando seu 11º título uma década após o décimo. No Brasileiro Série B, conquistou o acesso. Tem 18 mil sócios adimplentes, médias altas de público e grande ocupação do Heriberto Hülse, uma cidade que respira o clube.

Na terça-feira, 16, o Tigre foi campeão da Recopa Catarinense. Venceu o Marcílio Dias por 2 a 0 com facilidade, conseguindo estrear alguns de seus reforços para a temporada: os meias Renato Kayser (emprestado pelo Fortaleza) e Mateo Barcía (emprestado pelo Independiente-ARG). Outras novidades são o lateral-direito e meia Yerson Candelo (ex-Aucas-EQU), o lateral-esquerdo Miguel Trauco (ex-San Jose Earthquakes-EUA, com passagem pelo Flamengo) e o volante Higor Meritão (ex-Goiás).

Diversos jogadores que conquistaram o acesso à Série B saíram, como os lateral Hélder (hoje no Guarani) e Cristóvam (reforço do Brusque). O volante Arilson, um dos principais nomes do Criciúma nos últimos anos, foi para o Coritiba. Também saíram o volante Léo Costa (Boavista-RJ) e o zagueiro Rayan (Guarani).

Nomes importantes do ano passado permanecem: Gustavo, Rodrigo, Marcelo Hermes, Walisson Maia, Marquinhos Gabriel e o ídolo veterano Eder, além do meia Fellipe Mateus, eleito melhor jogador do Catarinense em 2023. O técnico Claudio Tencati segue no comando.

Retrospectos positivos, acesso à Série A do Brasileiro, títulos recentes, manutenção do técnico e jogadores importantes, torcida empolgada e reforços pontuais fazem do Criciúma o grande favorito ao título, sob pressão e responsabilidade que todo clube quer ter.



Criciúma Esporte Clube

Criciúma

Fundação: 13 de maio de 1947

Estádio: Heriberto Hülse

Presidente: Vilmar Guedes

Técnico: Claudio Tencati

Títulos: 1 Copa do Brasil (1991), 1 Brasileiro Série B (2002), 1 Brasileiro Série C (2006), 11 Catarinense (1968, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998, 2005, 2013 e 2023), 1 Recopa Catarinense (2023), 1 Copa SC (1993), 1 Catarinense Série B (2022)

Vs. Brusque: 67J, 31V, 18E, 18D, 104GP, 74GC

Catarinense 2023: 1º

Campeonato Brasileiro: Série A

Outras equipes:

– Brusque

– Avaí

– Barra

– Chapecoense

– Concórdia

– Figueirense

– Hercílio Luz

– Inter de Lages

– Joinville

– Marcílio Dias

– Nação

Foto: Fellipe Mateus foi o craque do Catarinense em 2023 | Celso da Luz/Criciúma EC

