O Marcílio Dias se salvou do rebaixamento na última rodada do estadual, quando Daniel Dias, aos 50 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória sobre o Atlético Catarinense por 2 a 1. A campanha decepcionante deixou o clube mais uma vez sem divisão nacional, mas a recuperação começou ainda em 2023: foi campeão da Copa Santa Catarina pelo segundo ano consecutivo, e seguirá disputando a Copa do Brasil.

Jogadores como o goleiro Victor Golas, o volante Tinga e o meia Luiz Fernando deixaram o clube. Entre as várias novidades estão o jovem volante Rafael Rech (ex-Juventude), o atacante William Henrique (ex-Hanoi-VIE) e o lateral-esquerdo Rafael Carioca (ex-Floresta-CE). O goleiro Belliato, ex-Brusque, estava no Santo André-SP e retorna ao Marinheiro, onde viveu grande momento em 2020.

A derrota na Recopa Catarinense para o Criciúma não é nada que ameace os planos para 2024 de fazer uma boa campanha no estadual. Mas será necessário evitar o roteiro anterior: título da Copa SC em 2022 seguido de desespero no Catarinense de 2023. O objetivo é voltar à Série D e, a partir daí, tentar evitá-la pela ponta de cima.

Nos jogos-treinos da pré-temporada, não houve derrotas: 5 a 2 sobre o Figueirense Sub-20, 2 a 1 diante do Barra e 0 a 0 contra o Nação.

O técnico do Marinheiro é Waguinho Dias, que tem trajetória vitoriosa em Santa Catarina. Pelo Brusque, conquistou Brasileiro Série D (2019) e Catarinense (2022); pelo Tubarão, venceu a Copa SC (2017); com o Marcílio Dias, venceu a última Copa SC (2023).

Clube Náutico Marcílio Dias

Itajaí

Fundação: 17 de março de 1919

Estádio: Dr. Hercílio Luz (próprio)

Presidente: Tarcísio Guedim

Técnico: Waguinho Dias

Títulos: 1 Catarinense (1963), 3 Copa SC (2007, 2022 e 2023), 3 Catarinense Série B (1999, 2010 e 2013) e 1 Recopa Sul-Brasileira (2007)

Vs. Brusque: 75J, 22V, 20E, 33D, 69GP, 82GC

Catarinense 2023: 10º

Campeonato Brasileiro 2024: sem divisão

Foto: Marinheiro é o atual campeão da Copa SC | Vica Bueno/CN Marcílio Dias

